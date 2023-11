Governo quer ampliar Minha Casa, Minha Vida para quem ganha até R$ 12 mil

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 7 de novembro, a live semanal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com presença do ministro das Cidades, Jader Filho

Crédito: Reprodução do Youtube/Live semanal do presidente

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 7 de novembro, em live semanal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com presença do ministro das Cidades, Jader Filho.

"Agora, a retomada do MCMV é um respiro para as famílias brasileiras, com 642 mil famílias que estão no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e no Bolsa Família com contratos quitados", acrescenta Lula, sobre nova regra que isentou os grupos de baixa renda das parcelas do programa.

Atualmente, são três faixas do Minha Casa, Minha Vida. A número 1 comtempla pessoas com renda mensal até R$ 2.640, acima desse teto e até R$ 4.400 se incluem no faixa 2 e o terceiro grupo abrange os que ganham até R$ 8 mil em área urbana.

Em áreas rurais, as regras incluem famílias de renda anual de até R$ 96 mil.

Mais informações em instantes

Mais notícias de Economia