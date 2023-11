Renegociação Fies 2023: saiba quais são as condições de pagamento

Renegociação de dívidas do Fies vai estar disponível para que mais de 1 milhão de estudantes tenham acesso Crédito: JÚLIO CAESAR

A partir desta terça-feira, 7, começa a valer o novo refinanciamento de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), publicado no Diário Oficial da União (DOU). Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, os interessados devem procurar as agências e telefones de atendimento da Caixa e do Banco do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com base nas regras do programa, mais de 1,2 milhão de inadimplentes podem ser beneficiados com o Refis. Em todo Brasil são mais de R$ 54 bilhões em dívidas.

Desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais. Fonte: Governo Federal/Ministério da Educação/FNDE Camilo informa que adimplentes terão vantagens, porém, não são citados nas regras

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, o diferencial desse novo refinanciamento é que qualquer pessoa com contrato no Fies, "inclusive quem esteja adimplente", vai ter direito de participar. "Vão existir vantagens para quem está adimplente com o financiamento". No entanto, nas regras divulgadas até o momento, nenhum vantagem para esse grupo foi anunciada. O ministro da Educação apenas citou que, caso queiram participar, devem procurar os bancos.

Caixa e Banco do Brasil devem lançar apps para renegociações do Fies Após participar de reunião em Brasília, o ministro Camilo Santana participou de agenda oficial nesta segunda-feira, 6, em Fortaleza. Ao O POVO, ele afirmou que, até o próximo dia 16, Caixa e Banco do Brasil devem lançar apps para renegociações de dívidas do Fies de forma online. "A grande maioria das pessoas devem acessar através do aplicativo porque é mais fácil. O acesso ocorrerá fazendo um cadastro e já vai dizer quais as condições que vai querer no refinanciamento", explica. O ministro destaca ainda que os inadimplentes do Fies que procurem as instituições financeiras serão informados se têm direito de participar do refinanciamento e sob quais condições poderão participar.