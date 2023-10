Desenrola: dívidas têm descontos de até 96%; saiba como fazer

Nesta fase, o programa vai dar prioridade às renegociações de dívidas bancárias e não bancárias (água, luz, telefone, carnê de loja, etc) de quem tem renda mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou está inscrito no CadÚnico.

A tão esperada terceira fase do Desenrola Brasil , iniciativa do Governo Federal para renegociação de dívidas, começa nesta segunda, 9. O desconto médio estimado pelo governo é de 83%. Mas, em alguns casos, poderá alcançar até 96%.

Entre 25 e 27 de setembro, ocorreram os leilões de descontos, com 654 credores disputando os descontos no sistema desenvolvido pela B3, a bolsa de valores brasileira.

As contas cadastradas exclusivamente com informações do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são consideradas nível bronze, mas é possível alterar esse tipo de configuração no portal gov.br.

As negociações serão feitas pela internet, na plataforma oficial do Desenrola, que será disponibilizada a partir desta segunda, 9, pelo governo. Na página, será possível consultar quais os tipos de dívidas que poderão ser negociadas e o desconto oferecido pelos credores.

Assim, as empresas que propuseram as maiores reduções foram contempladas com recursos do Fundo de Garantia de Operações (FGO). Com R$ 8 bilhões do Orçamento da União, o fundo cobrirá eventuais calotes de quem aderir às renegociações e voltar a ficar inadimplente.

O credor que não conseguir recursos do FGO poderá participar do Desenrola, mas sem ajuda do Tesouro.

Até quando vai o Desenrola Brasil 2023?

O Desenrola Brasil estará disponível até o dia 31 de dezembro de 2023. Porém, apenas os incluídos no cadastro de inadimplentes entre o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022 podem participar.