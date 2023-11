Pague Menos encerra trimestre com lucro bruto de R$ 903,8 milhões

Número de lojas também teve um salto de 6,1% para 1.284 unidades Crédito: BARBARA MOIRA

A Pague Menos encerrou o 3º trimestre de 2023 com um lucro líquido de R$ 903,8 milhões - 16% maior que o último resultado. O Ebitda, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, cresceu 41,4% e alcançou a marca de R$ 143,8 milhões. Já o endividamento recuou 2,4 vezes o Ebitda em 0,7 vezes o resultado do segundo trimestre deste ano. Os detalhes do balanço serão divulgados nesta terça-feira, 7 de novembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A rede de farmácias está presente nos 26 estados e no Distrito Federal e diz que o "crescimento em vendas de 16,2% que contribuiu para incremento orgânico de market share pelo terceiro trimestre consecutivo".