Mais de R$ 1 bilhão será repassado ao Ceará pelo Bolsa Família em outubro

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Os pagamentos de benefícios pelo Bolsa Família no Ceará farão entrar na economia R$ 1,01 bilhão neste mês de outubro. Neste mês, o programa de transferência de renda completa 20 anos.

No Estado, serão beneficiadas 1,49 milhão de famílias. No que se refere aos valores pagos e à média dos benefícios, temos em outubro o segundo maior valor desde a recomposição do Bolsa Família.

Segundo o governo, apenas em junho os valores foram maiores, quando a média foi de R$ 694,46 e o repasse superou R$ 1,03 bilhão.

No Brasil, total de 21,45 milhões de famílias serão contempladas com o Bolsa Família nos 5.570 municípios brasileiros. O valor médio do benefício pago é de R$ 688,97 e supera em 0,30% o de setembro (R$ 686,89).

Outubro de 2023 é marcante para o Bolsa Família, já que o programa completa neste mês 20 anos. Segundo o Governo, o número de beneficiários manteve-se praticamente o mesmo do mês passado, quando 21,47 milhões de famílias foram assistidas pelo programa.

O valor a ser transferido em outubro supera os R$ 14,58 bilhões repassados em setembro e chega a R$ 14,67 bilhões, um aumento de 0,61%.

Os dados do Bolsa Família no Ceará, por município

Todos os 184 municípios cearenses têm pelo menos uma família recebendo o Bolsa Família.