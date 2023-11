Feriadão de Finados deve movimentar R$ 260 milhões no Ceará com turismo

Maior fluxo de turistas deve acontecer fora da capital, entre as praias, serras e no Cariri

O feriadão de Finados, data celebrada neste dia 2 de novembro, deve movimentar R$ 260 milhões no Ceará com atividades atreladas ao turismo entre esta quinta-feira e domingo, 5.



Os números foram divulgados pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), que projetou que o quantitativo de visitantes no Estado deve superar o do ano passado, quando o estado recebeu cerca de 80 mil turistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o levantamento da Setur, os destaques para o período são fora de Fortaleza, como as praias de Jericoacoara e Cumbuco, além da região serrana de Guaramiranga, e Juazeiro do Norte, onde ocorre a Romaria dos Finados.