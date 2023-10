Turismo no Brasil acumula R$ 121 bilhões entre janeiro e agosto

Além disso, o setor de turismo projeta um crescimento de 11,5% em relação ao ano passado. Segundo o ministro, Celso Sabino , a projeção é fruto de ações integradas que vêm sendo desenvolvido pelo Ministério do Turismo, secretarias regionais e municipais, além do trade turístico.

Os dados são da pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo ( Fecomercio/SP ).

"Estamos trabalhando para alavancar ainda mais esse crescimento, apostando em toda estrutura área do país, na sustentabilidade como fomento do turismo nacional e na geração de empregos para crescimento econômico", destacou.

Companhias aéreas e hospedagem puxaram o resultado

As empresas de transporte aéreo de passageiros foram o grande destaque e movimentaram 8,2 milhões de pessoas no mês de agosto, acumulando receitas em torno de R$ 3,9 bilhões.

Este foi o maior registro da série histórica da Fecomercio/SP, iniciada em 2011. Na comparação do faturamento do setor entre janeiro e agosto, a alta foi de 17,1% em relação a 2022.

Outro que puxou os números para cima foi o meio de hospedagem, ao avançar 9,8% e faturar R$ 1,6 bilhão em agosto.

Entre as atividades que também registraram aumento, estão as culturais, recreativas e esportivas (2,7%) e as agências, operadoras e outros serviços de turismo (2,5%).