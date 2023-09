Tímido movimento na Praia do Futuro, em Fortaleza, encerra feriado prolongado

O clima nublado, acompanhado de uma leve garoa no início do dia, parece ter amedrontado os banhistas. No entanto, ao passar das horas, a orla da praia começou a receber os primeiros visitantes.

Nesse encerramento de feriado prolongado em Fortaleza , a expectativa era que uma grande quantidade de turistas e banhistas se dirigissem às praias da Capital. Contudo, no início da manhã deste domingo, 10, o movimento na Praia do Futuro, um dos principais pontos de concentração de turistas, se manteve tímido.

Já Adriano Lima reservou o dia para apresentar aos sogros, turistas de Belo Horizonte, a Praia do Futuro. Natural de Minas Gerais, ele já mora há alguns anos na Capital a trabalho.

“Estamos gostando muito aqui do feriado em Fortaleza. Mineiro gosta muito de mar, já que não tem. Não tem como não gostar de Fortaleza. Lugar bonito, sol o tempo inteiro, calor gostoso. Essa manhã está bem tranquilo, mas de tarde aqui deve lotar”, acredita.

Pouco movimento na manhã de domingo (10) na Praia do Futuro. Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Comércio à beira-mar

Para alguns comerciantes da Praia do Futuro, o final de semana que se conectou com o feriado de 7 de setembro, na quinta-feira, tem se mostrado benéfico para os negócios.

Com um índice notavelmente maior de turistas, especialmente de estados vizinhos, o empresário Luiz Gonzaga, 39, se mostra animado com os resultados obtidos nos últimos três dias.

“O feriado foi muito bom, com bastante gente aqui na praia. Pessoas do Brasil inteiro, como Pernambuco e Manaus. Quinta-feira deu muita gente aqui e, no sábado, deu uma melhorada. Espero que nesse domingo melhore ainda mais. O cearense sempre vem à praia domingo!”, disse o proprietário da agência de turismo Fiquei de Férias, anexada a uma barrada na Praia do Futuro.