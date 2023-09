Das praias às serras: os destaques do turismo verde no Ceará

Evento da ABBTUR em alusão ao Dia Mundial do Turismo trouxe discussões sobre o futuro sustentável do setor no Estado.

Praias como Icapuí, Cumbuco e Icaraí de Amontada, parques naturais como Sabiaguaba e Jericoacoara, serras como Baturité e Ibiapaba, além de cidades ricas culturalmente, como a região do Cariri, foram colocadas como destaques em turismo verde no Estado do Ceará.

Um evento realizado nesta segunda-feira, 25, pela Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo do Ceará (ABBTUR), no auditório do Sebrae, em alusão ao Dia Mundial do Turismo, trouxe discussões sobre o futuro sustentável do setor no Estado.

Na apresentação, diversos locais foram citados como exemplos de turismo verde bem sucedidos no Estado. Entre as praias, foram destacados o Cumbuco, impulsionado pelos eventos sustentáveis de kitesurfe, Icaraí de Amontada, com as pousadas de lixo zero, e Icapuí, com as dunas, falésias e o mangue.