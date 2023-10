Elmano anuncia pacote de concursos para nove órgãos

Elmano autorizou a realização de concursos para nove secretarias Crédito: Fabio Lima/O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta quarta-feira, 25, novo pacote de concursos para nove órgãos. Também confirmou para 30 de novembro o início do calendário de chamamento de 637 concursados do cadastro de reserva do último concurso da Educação no Estado. Confira abaixo a lista das pastas que farão concurso mais abaixo Durante live semanal, o governador afirmou que todos os certames estão autorizados para iniciar o processo de seleção. Mas não especificou prazo para publicação dos editais. Confira os órgãos autorizados a realizar concurso: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce)

Conselho Estadual de Educação (CEE)

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece)

Procuradoria-Geral do Estado (PGE)

Superintendência de Obras Públicas (Sop)

Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)

Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP)

Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag)

Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo (Seas) Do pacote de concursos, Elmano chamou atenção para o certame da Polícia Civil.