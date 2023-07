Veja os concursos e seleções com inscrições abertas; são mais de 1305 vagas

O Ceará tem mais de 1300 oportunidades em concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira, 17. As vagas são para diferentes cidades, em diversos cargos e níveis de escolaridade. Confira abaixo.



IBGE (369 vagas)



O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) possui inscrições abertas para dois processos seletivos nos 26 estados do país e no Distrito Federal. As oportunidades são para agente de pesquisas e mapeamento (APM) e supervisor de coleta e qualidade (SCQ).

No Estado do Ceará, estão sendo oferecidas ao todo 369 vagas, sendo 332 para APM, que exige o nível médio completo, e 37 para SCQ, que, além do ensino médio completo, requer Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com pelo menos a categoria B. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

A remuneração é de R$ 1.387,50 para APM e R$ 3.100 para SCQ, que inclui auxílio-alimentação de R$ 658,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

As oportunidades estão distribuídas em 17 municípios cearenses: Aracati, Baturité, Canindé, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Itapajé, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maranguape, Quixadá, Sobral, Tauá e Tianguá.

As inscrições podem ser realizadas pelo site até as 23h do dia 19 de julho, com uma taxa de inscrição de R$ 42,20 para ambas as funções.

Nos dois casos, a previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Confira mais detalhes.

Prefeitura de Catarina (187 vagas)

A Prefeitura Municipal de Catarina, no Ceará, está com 187 vagas abertas para o ensino fundamental ao superior. A seleção está sendo organizada pelo Instituto Consultoria Público-Privada (Consulpam) e as inscrições seguem abertas até o dia 18 de agosto de 2023.

As vagas são distribuídas da seguinte forma: 108 de ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 76 vagas para composição de cadastro de reserva.

O salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 8.500,00. Além disso, é necessário pagar uma taxa para se inscrever, que é de R$ 65,00 a R$ 150, de acordo com o grau de instrução do cargo. Saiba mais detalhes aqui.

Prefeitura de Maracanaú (156 vagas)



A Prefeitura de Maracanaú está com 156 vagas abertas para contratação imediata até a próxima segunda-feira, 24.

As oportunidades são para diversas áreas de diferentes níveis de escolaridade, incluindo guarda civil municipal, agente de defesa civil, agente fiscalizador de trânsito e transporte, entre outros. Os salários vão de R$ 1320 até R$ 3999.

A taxa de inscrição é de R$ 95 para candidatos de nível médio, R$ 105 para nível técnico e R$ 135 para formação superior.

Veja mais detalhes sobre o concurso no site do Idecan.

Prefeitura de Porteiras (96 vagas)

A cidade vai preencher 96 vagas e formar um cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de formação (superior, médio e fundamental). Confira as vagas:

Auxiliar de Serviços Gerais (10)



Cozinheiro (5)



Motorista (10)



Vigia (5)



Agente Administrativo



Agente Municipal de Trânsito (3)



Assistente Social (4)



Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano) - Polivalente (32)



Professor Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) - Ciências (2)



Professor Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) - Educação Física (2)



Professor Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) - Língua Portuguesa (3)



Professor Ensino Fundamental II (6º ao 9º Ano) - Matemática (4)



Psicólogo (4)



Psicopedagogo (3)



Terapeuta Ocupacional (3)

O salário será de R$ 1.320,00 a R$ 2.545,28, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana. Além disso, as inscrições vão até o dia 30 de julho e é preciso pagar uma taxa que varia de R$ 80,00 a R$ 150,00.

Com isso, a seleção terá três etapas para avaliação dos candidatos:

Prova objetiva;



Prova prática de caráter eliminatório e classificatório para Motorista e Professor;



Prova de títulos de caráter classificatório para os cargos de nível superior.

UFC (17 vagas)

A Universidade Federal do Ceará está com 15 vagas abertas para professor adjunto e assistente. As oportunidades são para o magistério de ensino superior para atuação nos campi de Fortaleza, Itapajé, Russas e Sobral.

As funções exigem mestrado ou doutorado e têm salários entre R$ 6.356,02 e R$ 10.481,64. O concurso se dará por meio de prova objetiva, prova escrita subjetiva, prova didática e prática.

Além disso, as inscrições podem ser realizadas até 21 de julho, com taxa de R$ 182,82 para professor assistente e de R$ 262 para professor adjunto com dedicação exclusiva. Confira o edital.

Em um outro edital, a instituição também abriu vaga para dois professores visitantes nas categorias Jovem Doutor e Visitante Junior, com remuneração de R$ 12.862,13 e R$ 18.085,19, respectivamente.

As vagas são para áreas de Materiais Compósitos aplicados a produção de Hidrogênio Verde e

Processamento de Grandes Volumes de Dados usando Infraestruturas de Telecomunicações Híbridas.

As inscrições estão abertas até às 23h59min do dia 26 de julho de 2023 pelo e-mail: [email protected] ou [email protected]

O processo seletivo constará de prova de títulos de caráter eliminatório, análise do plano de trabalho e do projeto de pesquisa a ser executado pelo candidato. Saiba mais detalhes no edital.

Centec (465 vagas)

Até o dia 21 de julho, as inscrições do vestibular e do processo seletivo de novos alunos para os Centros Vocacionais Técnicos (CVTec) Crato e São Gonçalo do Amarante, além das Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec) Cariri e Sertão Central estarão abertas.

Ao todo, são ofertadas 465 vagas para o semestre 2023.2. Dessas, 195 são para cursos técnicos de nível médio e 270 para cursos superiores de Tecnologia.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Centec e não há cobrança de taxa.

Para ingresso nos cursos técnicos, o critério utilizado será a análise do histórico escolar do Ensino Fundamental (se o aluno for cursar os Ensinos Médio e Técnico ao mesmo tempo) ou do histórico escolar do Ensino Médio (para alunos que já têm o Ensino Médio completo).

Já para os cursos superiores de Tecnologia, os candidatos realizarão prova de redação, que ficará disponível de forma online no site do Centec até o fim das inscrições.

Funceme (15 vagas)

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) abriu edital para seleção de bolsistas em diversas áreas de pesquisa. São 15 vagas no total e as inscrições vão até as 17h do dia 24 de julho.

O processo seletivo, cujas vagas se destinam ao atendimento das demandas referentes ao desenvolvimento de projetos de interesse da Funceme. São eles;

“FACILITÉ 2050”

“Malha d’água e o Atendimento às Comunidades Rurais: Análise dos Benefícios Adicionais do Projeto”

Meteorologia e seus impactos nos Setores de Recursos Hídricos, Agricultura e Energias – PPCA.

A seleção terá duas etapas: provas e títulos. Para atender a estes requisitos, a seleção será constituída de avaliação curricular e de prova oral.

A inscrição já está disponível e deve ser realizada por meio deste link.

