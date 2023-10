Ministério do Meio Ambiente publica edital para concurso com 98 vagas

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) publicou nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial da União, o edital para o concurso público da instituição com 98 vagas de nível superior.

A oportunidade é para o cargo de analista ambiental e a remuneração inicial é de R$ 9.475,72. Porém, pode aumentar de acordo com o desempenho e titulação do indivíduo, além do auxílio alimentação.

Quem se interessar, deve se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a partir do dia 3 de novembro.