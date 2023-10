Concurso com salário de até R$ 12,6 mil encerra inscrições nesta segunda

O concurso do Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) está com 50 vagas imediatas, além da formação do cadastro de reserva, para os cargos de analista em ciência e tecnologia. Confira o edital no fim da matéria.

Quem se interessar poderá se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) até esta segunda, 23. Além disso, precisa pagar uma taxa de R$ 120.

Em relação ao salário, varia entre R$ 7.887,57 e R$ 12.634,13. Já o processo seletivo será composto de provas objetivas (com 50 questões de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos) e prova discursiva, além de avaliação de títulos.