Ceará nomeará 800 professores do cadastro de reserva de concurso para Seduc

Anúncio foi feito pela governador Izolda Cela ao lado do governador eleito, Elmano de Freitas (PT).

Cerca de 800 professores serão nomeados para assumir vagas efetivas na rede estadual de Educação do Ceará. O anúncio foi feito nesta manhã, 26, pela governadora Izolda Cela ao lado do governador eleito, Elmano de Freitas (PT). Segundo os gestores, a nomeação ocorrerá no dia 9 de janeiro de 2023.

O profissionais selecionados estão enquadrados no cadastro reserva do concurso da Secretaria da Educação (Seduc), realizado em 2018. "Já aliviando o coração de muitos, no dia 9 de janeiro, na segunda segunda-feira de 2023, nós iremos fazer a nomeação dos 800 professores que estão aptos a ingressarem na rede", anunciou a governadora Izolda Cela.

Os profissionais selecionados para o cadastro reserva, a partir do concurso da Seduc de 2018, foram convocados em setembro deste ano. Na época, os professores realizaram a entrega de documentos realizaram exames que possibilitou a tomada de posse. Agora, os concursados vão ser formalizados como servidores estadual para começarem a atuar.

Ao lado de Izolda Cela, o governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas, ressaltou que já haviam sido chamados 2.500 profissionais aprovados na seletiva e ressaltou a melhoria para o setor da Educação. "Nós queremos sempre mais professores efetivos. Para nós, isso representa uma melhoria da Educação do Estado", comentou Elmano.



