Veja esboço da fachada do Náutico em Fortaleza com o estande de vendas do Hard Rock

Às 18h40min desta segunda-feira, 23, a empresa enviou nota ao O POVO esclarecendo que o espaço é para venda das frações do Residence Club at the Hard Rock Hotel, que hoje está instalado no Hard Rock Cafe Fortaleza.

Um espaço de vendas do Hard Rock Hotel Fortaleza será construído na lateral voltada para a Beira Mar do Náutico Atlético Cearense. Veja fotos do esboço conseguidas pelo O POVO.

Além disso, o espaço também invadirá parte das quadras que, segundo o presidente do Náutico, Jardson Cruz, estão em desuso e fazem parte do entorno da região tombada.

A intervenção, que tem como prazo de uso dois anos, será feita no muro da fachada do clube, ao lado de um trio de lojas que são pontos voltados para produtos alimentícios.

A obra foi aprovada ainda no mês de agosto, pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Fortaleza (Comphic), conforme ata publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de 16 de outubro .

Além disso, a empresa informa que a imagem reproduzida não necessariamente será fachada do local. "Esta imagem é apenas um croqui/esboço, que ainda passará por padronização da marca, também respeitando o contexto arquitetônico e histórica do espaço do Náutico", frisa o comunicado.

Somente a torre, onde fica o Salão Nobre, voltada para a avenida Abolição, integra a área tombada do Náutico. O fato de o projeto do Hard Rock estar na poligonal do entorno Se trata da área em torno do bem tombado. Também deve receber atenção e ser cuidada para preservar a visualização do elemento histórico e "dar ambiência", segundo Euler Muniz, conselheiro do Comphic. é que precisa da anuência do Conselho.

Segundo Cruz, as pedras do muro que serão retiradas para a montagem da fachada do ponto de vendas do Hard Rock Hotel é uma guitarra (que faz parte da marca), serão guardadas para, posteriormente, voltarem ao local que faz parte do projeto de tombamento.