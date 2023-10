Motoristas de aplicativo fazem manifestação no Aeroporto de Fortaleza

Motoristas de aplicativo realizam manifestações cotidianas na entrada da área de desembarque do Aeroporto de Fortaleza , contra a ocupação do espaço destinado a eles por motoristas de táxi não credenciados.

Numa tentativa de solucionar o problema, a Fraport fez nova mudança, colocando os motoristas de aplicativo no portão 6 do desembarque.

Ele diz que começou quando a Fraport, empresa responsável pela administração do Aeroporto Internacional Pinto Martins, mudou o ponto de embarque de passageiros que desejavam pegar os carros por aplicativo do portão 2 para o portão 3.

No entanto, a previsão é que o movimento seja retomado na próxima segunda, 23, com maior intensidade.

No domingo, 22, não haverá manifestação para que os motoristas possam rodar por outros pontos da Cidade e "fazer dinheiro pra pagar as contas", informa ele.

"Já tivemos cinco audiências públicas na Câmara dos Vereadores, e a Fraport não foi a nenhuma, e não atendem os motoristas. Quando fazemos manifestação, corre pros órgãos de segurança para nos tirar de lá," finaliza.



O POVO tentou entrar em contato com a Fraport no início da tarde deste sábado, 21, por telefone, mas as ligações não foram atendidas. Uma mensagem via WhatsApp foi enviada às 12h28min.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) foi procurada, por ligação e e-mail, também no início da tarde deste sábado, 21. A AMC também foi procurada pelo O POVO, via WhatsApp.

A matéria será atualizada quando as demandas forem respondidas.