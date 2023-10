"Ofensa contra a nossa fé", diz padre sobre depredação em Mosteiro de São Bento

O padre do Mosteiro de São Bento, em Fortaleza, dom Marcos, foi surpreendido nesta sexta-feira, 20, com mensagens de intolerância religiosa e ossos de gatos na entrada do templo religioso. As pichações tinham frases como "morte aos cristãos".



Conforme o padre, o caso aconteceu pela madrugada. "Pela manhã, levantamos as 5 horas para oração, e depois teve a missa. Quando abrimos os portões para acolher os fiéis, o irmão viu que o nosso muro estava pichado e que não era uma pichação comum, era também um sinal de intolerância religiosa", comenta.

"Não é apenas uma pichação, mas também uma ofensa contra nossa fé. É um sinal claro de intimidação, estão tentando de alguma forma nos amedrontar", ressaltou.