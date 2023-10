Fachada da Santa Casa de Fortaleza passa por restauração após mais de 10 anos

A fachada da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza está passando por uma restauração após mais de dez anos da última reforma realizada. A intervenção é realizada por meio da parceria entre a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Serviço Social da Indústria (Sesi) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A reforma conta com o apoio da Secretaria de Turismo de Fortaleza por meio da liberação da documentação necessária para a intervenção no hospital, que foi tombado em 2011 patrimônio histórico do município.



A Santa Casa de Fortaleza, localizada no Centro da Capital, foi inaugurada em março de 1861 e, inicialmente, era denominada “Hospital de Caridade”, voltada para o atendimento à população pobre. De acordo com a instituição, a primeira reforma foi feita no início do século XX, com adição de um andar e fachada em estilo neoclássico, mantida até hoje.



Em 2000, o projeto Fortaleza Histórica, do Governo do Estado, realizou a restauração da fachada, recuperando as cores originais, e a última intervenção na parte externa teria sido feita em 2009.



Atualmente, a Santa Casa atende cerca de 38 cirurgias-dia e conta com UTI de primeira linha, com dez leitos em funcionamento. A maioria dos pacientes é do Sistema Único de Saúde, porém a instituição também oferece atendimento por planos da saúde que têm convênio com a Santa Casa.



A instituição conta com especialistas em várias áreas, como cabeça e pescoço e proctologia, mas há uma predominância em oncologia. A Santa Casa também tem um programa de espirometria, exame gratuito especializado voltado para pacientes com problemas pulmonares, como ex-fumantes, pessoas com sequelas da Covid-19 e asmáticas.



Santa Casa de Fortaleza: gestão e projetos futuros



O provedor da instituição, Vladimir Spinelli — que iniciou a gestão neste ano e seguirá até 2026 — explica que, além da restauração da fachada, o hospital tem outros projetos de obras na parte interna, que deverão ser realizados com apoio da Fiec e do recebimento de emenda parlamentar.