Governo entrega 2.362 equipamentos de informática para conselhos municipais de saúde

O Governo do Ceará anunciou a renovação dos equipamentos de informática de órgãos e unidades vinculados à área da Saúde. De acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), 2.362 equipamentos devem ser distribuídos entre os 184 municípios. A entrega dos equipamentos também engloba, pela primeira vez, os Conselhos Municipais de Saúde.

Entre a estrutura de Tecnologia da Informação (TI) estão computadores, monitores, projetores, notebooks e nobreaks (máquina de regulamento de voltagem). A renovação dos antigos equipamentos dos órgãos teve um investimento total de R$ 11,4 milhões.

Para oficializar a medida, uma cerimônia com a entrega dos primeiros equipamentos foi realizada na manhã desta sexta-feira, 20, no Palácio da Abolição, no bairro Meireles. Na ocasião, estiveram presentes profissionais e gestores da saúde dos municípios, além do governador Elmano de Freitas e da secretária da Saúde, Tânia Mara.