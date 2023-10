Audiência pública avalia avanços na rede de oncologia do Ceará

Desde o início do ano do ano, Fortaleza tem anunciado reduções nos atendimentos para pacientes da Capital e Interior

Uma audiência pública será realizada nesta quinta-feira, 19, para cobrar melhorias no atendimento na rede de oncologia no Ceará. Aberta ao público, a discussão ocorre no Plenário dos Órgãos Colegiados da Procuradoria Geral de Justiça do Estado, no bairro do Cambeba, em Fortaleza, e será transmitida pelo Youtube do MPCE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste ano, outras três audiências sobre o tema foram realizadas, nas datas de 3 de maio, 26 de julho e 30 de agosto. Assim como nas outras ocasiões, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), o Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio) e o Instituto do Câncer do Ceará (ICC) foram convidados a enviar representantes.