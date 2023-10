Conselho aprova obra do Hard Rock Cafe no entorno do Náutico, em Fortaleza

A proposta deve utilizar um espaço obsoleto do Náutico Atlético Cearense e ajudar na sustentabilidade financeira do clube, que enfrenta dificuldades

Em reunião ocorrida em 2 de agosto último, o Comphic deliberou sobre o projeto do Hard Rock Cafe, conforme ata publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de 16 de outubro .

O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Fortaleza (Comphic) aprovou a construção de um estande de vendas da marca Hard Rock Cafe no Náutico Atlético Cearense.

A intervenção deve ocorrer no muro da fachada do clube e nas quadras que estão no entorno da região tombada.

Somente a torre, onde fica o Salão Nobre, voltada para a avenida Abolição, integra a área tombada do Náutico. O fato de o projeto do Hard Rock Café estar na poligonal do entorno Se trata da área em torno do bem tombado. Também deve receber atenção e ser cuidada para preservar a visualização do elemento histórico e "dar ambiência", segundo Euler Muniz, conselheiro do Comphic. é que precisa da anuência do Conselho.

Libna Damasceno, representante do clube, afirmou na reunião que o tempo de contrato com a empresa seria de dois anos. Após o período, o muro da fachada deve ser readequado ao projeto de tombamento.

Segundo Carolina Lima, arquiteta do Hard Rock Cafe presente na reunião, a “ideia é agregar valor ao espaço com paisagismo e área de convivência que possa ser usufruída por quem estiver passando”.

O Hard Rock Cafe afirmou para a reportagem que o estande no Náutico “está no planejamento de expansão comercial da empresa e ainda não foi decidido o que será instalado no local e quando será inaugurado”.