Ceará toma R$ 2,3 bi com BNDES para concluir e ampliar obras

Em 2024, o Eixão das Águas do Ceará deve receber um total de R$ 1,2 bilhão . O empreendimento percorre 255 quilômetros entre o Castanhão e o Complexo do Pecém e deve ser duplicado com esses recursos.

O Ceará vai contar com R$ 2,3 bilhões em financiamento de obras para os próximos dois anos. O recurso tem origem no contrato assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT) e Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“Os investimentos são essenciais na garantia da segurança hídrica do Ceará e para impulsionar a produção de energias renováveis, sobretudo, de Hidrogênio Verde, no processo de neoindustrialização com a nova matriz energética”, destacou Elmano, em nota.

Por fim, mais R$ 600 milhões devem ser liberados pelo BNDES para duplicação e alargamento de trechos da rodovia BR-116 no Ceará.

Em reunião na sede do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), no Rio de Janeiro, o presidente do instituição, Aloizio Mercadante, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, acertaram a contratação de R$ 2,3 bilhões em financiamentos para o estado nos próximos dois anos. Crédito: Carlos Gibaja/Governo do Ceará

Outras demandas

A reunião que definiu o desembolso do montante aconteceu no Rio de Janeiro, quando os dois trataram da "mudança do modelo de compra de geradores diretamente por produtores rurais e o desenvolvimento de estratégias para alavancar a produção de hidrogênio verde no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, em São Gonçalo do Amarante".



