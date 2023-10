Hospital da Uece: com 99% das obras concluídas, estrutura deve ser entregue em novembro

O Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece) está com 99% das obras estruturais concluídas, mas ainda não há previsão de entrega completa do equipamento Crédito: Samuel Setubal

A expectativa é que, após a entrega estrutural, a pasta da saúde inicie o processo para equipar os espaços da unidade, além do processo de contratação de profissionais. A fase de licitação está próxima de começar para a aquisição de equipamentos hospitalares para a unidade. A titular da Sesa, Tânia Mara, informou que a licitação desta fase está orçada em R$ 200 milhões. Com quase todas as obras físicas prontas, a unidade inicia também nesta segunda-feira, 9, os trabalhos de urbanização e acesso às vias que levam ao Hospital, como a rua Betel, que será duplicada com objetivo de garantir celeridade no fluxo de ida e vinda do hospital, e rua Holanda, ambas no entorno da unidade. De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), a entrega completa do equipamento ainda não tem data definida, pois o processo deve aguardar as licitações das fases atuais e seguintes. “Dependendo da licitação, como ela ocorra, vamos fazer um cronograma de abertura do hospital [...] Vamos abrir com determinado serviço e vamos ampliando na medida que os equipamentos vão sendo adquiridos, profissionais contratados em conformidade com esse planejamento”, disse. O Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Huce) contará com mais de 25 especialidades, entre Mastologia, Hematologia, Pediatria, Urologia, além de Cirurgia Geral. Entre as especialidades, o chefe do executivo destacou o atendimento à Oncologia. Antes da visita, o governador apresentou aos parlamentares o programa de tratamento de oncologia do Estado, que já começou a funcionar no Hospital Regional Vale do Jaguaribe.

“Esse ano, o que nós solicitamos a bancada federal é um Plano Estadual de Oncologia para o Ceará inteiro. É um investimento razoável, precisa de um custeio elevado. Um plano entorno de R$ 270 milhões para implantar e custear o primeiro ano de toda uma rede de tratamento de câncer para todo Estado do Ceará, além dos hospitais regionais”, informou Elmano. Ao todo, o equipamento deve contar com 680 leitos, sendo 207 para unidades de internação clínica, 462 unidades de internação (enfermarias e torres) e 11 unidades para Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP). São 79 mil metros quadrados (m²) no campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O Huce receberá o atual Hospital Geral Doutor César Cals e o Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia, além de transferir as cirurgias cardíacas pediátricas do Hospital de Messejana para a unidade. A secretaria da saúde do Estado informou que a primeira torre a ser aberta será a dos transferidos do Hospital César Cals, que se encontrarão na torre C, da obstétrica ginecológica e materno-infantil.

“A gente vai ter todo o suporte com especialistas nessa unidade. Esse hospital vai dar resposta não apenas na traumatologia, mas em muitas outras especialidades que a população precisa. Vai ter porta de entrada para obstetrícia, adultos e pediatria”, comenta Tânia. Hospital deve funcionar integrado com ensino e pesquisa A unidade estará vinculada à estrutura de ensino e pesquisa da Uece, recebendo estudantes que cursam disciplinas que dependem da prática e vivência hospitalar dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Ciência da Saúde (CCS) da Universidade Estadual. Atualmente, o CCS da Uece possui os cursos de Medicina, Enfermagem, Nutrição entre outros. O chefe do Executivo pontuou que o local contará com aspecto universitário voltado ao ensino e a pesquisa, além da inclusão de residências médicas para qualificar os profissionais de saúde do Estado.