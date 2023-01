Obras da BR-116 no Ceará estão no Plano de 100 Dias do Ministério dos Transportes

Ações preveem revitalização e construção de 861 quilômetros de estradas, divididas em todas as regiões do Pais

As obras na BR-116 no Ceará está no pacote de medidas que serão realizadas nos primeiros 100 dias de trabalho do Ministério dos Transportes.

O plano foi apresentado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, no YouTube. Ainda não foi detalhado se as obras no trecho cearense serão entregues até abril ou, apenas, retomadas.

No Nordeste, além do Ceará, também estão contemplados trechos da BR-116 na Bahia e da BR - 101 no Sergipe e em Alagoas. Pelo anúncio, todos as regições do País serão contempladas com alguma ação.

Para o Plano de 100 dias dos Transportes estão previstos investimentos de R$ 1,7 bilhão para revitalizar rodovias e ferrovias.

