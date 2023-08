Elmano confirma financiamento de R$ 670 milhões para o Complexo do Pecém

| EM SETEMBRO | Governador Elmano de Freitas (PT), confirmou para setembro operação de crédito para obras na infraestrutura do Complexo do Pecém

O anúncio foi feito durante solenidade no campus Pecém do Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE). No momento, foi assinado acordo para viabilizar mudanças no Plano Diretor e investimentos em saúde, educação e atendimento às demandas de comunidades indígenas, conforme previsão do Pacto pelo Pecém.

"Em setembro devemos aprovar financiamentos para fazermos investimentos no Porto do Pecém de melhorias para prepará-lo para o que está por vir , da ordem de R$ 670 milhões", afirma o chefe do Executivo cearense.

Uma série de projetos de infraestrutura esperada para o Complexo do Pecém para os próximos anos deve ser viabilizada a partir de operações de crédito a serem realizadas em setembro. De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT) , um financiamento de R$ 670 milhões está confirmado.

As medidas fazem parte de um plano de desenvolvimento sustentável para a região do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Ela surge a partir do trabalho realizado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que, entre 2011 e 2014, realizou uma série de discussões no âmbito de um Pacto pelo Pecém. No entanto, nenhuma ação prática foi tomada na época.

Mas, a partir das mudanças desenhadas e as novas oportunidades de desenvolvimento da economia com os projetos no Complexo do Pecém, a Alece, em parceria com o Governo do Estado, Cipp, Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) e as prefeituras de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, querem retomar os estudos e implementar ações práticas.

Nesta retomada está prevista uma governança compartilhada, que permita planejar estrategicamente o desenvolvimento sustentável do Complexo do Pecém e da região. Conforme enfatizaram as lideranças envolvidas, a medida deve ser dialogada com o setor privado.

"Acho que todos nós sabemos que teremos uma transformação significativa no Pecém", pontua o governador.