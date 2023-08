Águas da transposição do Rio São Francisco chegam novamente ao Ceará

Águas do Velho Chico percorreram 53 quilômetros no Cinturão das Águas do Ceará (CAC)

Em 13 de julho, o nivelamento de água do reservatório de Negreiros, em Pernambuco, e depois o de Milagres e o de Jati, no estado do Ceará, foram restabelecidos.

Conforme Ramon, o recurso foi inicialmente pensado para abastecimento humano da RMF. "Esse volume aí que é disponibilizado ao Estado do Ceará representa exatamente o consumo de Fortaleza com a Região Metropolitana", afirma.

Ele detalha o percurso: na altura do Riacho Seco, que é um afluente do Salgado, a água segue até o rio Jaguaribe, que desemboca no Castanhão. "Quando chega no Castanhão, é transferida através do Eixão das Águas até a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)", explica.

Conforme Ramon Rodrigues, secretário executivo dos Recursos Hídricos do Ceará, a água chega em “volume da ordem de 11 metros cúbicos por segundo entregue lá na barragem de Jati e ‘anda’ 53 quilômetros no CAC (Cinturão das Águas)”.

Neste mês de agosto, as águas do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco chegaram ao Ceará, em Jati, menos de 15 dias após após a entrega do novo sistema para a Estação de Bombeamento 3 (EBI-03), localizada em Salgueiro (PE).

A Barragem de Jati, localizada no município cearense de mesmo nome, é ponto de partida do Cinturão das Águas do Ceará (CAC). Todo o projeto do CAC tem 143 km de extensão, compreendendo segmentos de canal a céu aberto, túneis e sifões. Além da capital Fortaleza e Região Metropolitana, também receberão as águas do Cinturão cidades localizadas entre a Barragem de Jati e a Travessia do Rio Cariús.

Como funciona a estrutura

A EBI-03 integra o Eixo Norte do Projeto de Integração do “Velho Chico”. Trecho estava paralisado desde outubro de 2022 por problemas técnicos “decorrentes da falta de reparos e de manutenção do sistema e em função de vibração excessiva de suas motobombas, que ocasionou desgaste nos rolamentos”, detalhou a SRH.

Considerando os Eixos Leste e Oeste, a obra soma 477 quilômetros de extensão — maior obra de infraestrutura hídrica do País. O objetivo do projeto é garantir a segurança hídrica de cerca de 12 milhões de pessoas em quase 400 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.