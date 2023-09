Aprovado financiamento de US$ 90 mi para hub de hidrogênio no Pecém

Montante captado junto ao Banco Mundial será usado em obras para adequar a infraestrutura do Complexo do Pecém aos projetos de hidrogênio verde

A Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, aprovou a preparação de 19 programas e projetos totalizando cerca de US$ 2,2 bilhões em financiamentos. Dentre estes, está o financiamento de US$ 90 milhões para o Complexo do Pecém (CIPP S/A).

“Assinamos, até o momento, 32 memorandos de entendimento para firmar o compromisso para a instalação de empreendimentos na área no estado. Esse recurso vai garantir mudanças estruturais no Complexo Industrial, necessárias para a transição de projetos-piloto para a escala industrial de H2V”, destacou o governador.

Entenda como o dinheiro será aplicado:

As obras de infraestrutura contempladas no financiamento incluem:

a implantação de infraestrutura básica para corredores de utilidades e acesso do setor produtivo do hidrogênio verde no Complexo do Pecém;

a expansão do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) do porto, que receberá um novo berço de atracação;

e a expansão do Píer 2 do terminal portuário para o produto e seus derivados.

“Os projetos devem mitigar possíveis riscos percebidos pelos desenvolvedores e financiadores privados e assim acelerar a transição de projetos-piloto para a escala industrial, investindo nas capacidades e infraestrutura compartilhada necessárias à efetiva implantação da cadeia do hidrogênio verde no Estado”, ressaltou o presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueredo.

Este não é o primeiro aporte financeiro captado para o projeto. No último dia 30 de junho, o conselho administrativo dos Fundos de Investimento Climático (CIF) já havia aprovado um plano de US$ 70 milhões para apoiar a flexibilidade da rede para a integração de energia limpa no Brasil, sendo US$ 35 milhões para os projetos no Complexo do Pecém. Esse recurso ainda será analisado pela Cofiex.

O investimento é para implantação de infraestruturas compartilhadas e para um hub de capacitação e inovação para a cadeia do H2V na região do Pecém, fortalecendo a educação e fomentando a inovação na região.

Se os projetos dos 32 memorandos de entendimento já firmados pelo Estado saírem do papel, o Ceará receberá nos próximos anos investimentos da ordem de US$ 30 bilhões (R$ 145,7 bilhões).