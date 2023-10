Tancagem de combustíveis do Pecém será debatida na Semace

Terminal de distribuição e armazenamento de combustíveis será construído em Caucaia, mas com ligação direta com o Porto do Pecém Crédito: JÚLIO CAESAR

O terminal de armazenamento e distribuição de combustíveis (tancagem) planejado para o Porto do Pecém terá a primeira audiência na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) amanhã, 4. O projeto tem investimento previsto de R$ 300 milhões e mira a transferência das empresas instaladas no Porto de Fortaleza para o Complexo do Pecém. A pernambucana Dislub Equador é a responsável pelo empreendimento. A empresa assumiu o projeto após a quebra do contrato com o governo do Estado pela holandesa Vopak. Essa transferência é idealizada há décadas e, segundo o presidente da Cipp SA, Hugo Figueirêdo, adiantou ao O POVO em março deste ano, reuniões estavam sendo feitas para cumprir o prazo de transferência em 2027.

O ano limite foi estabelecido por uma lei municipal, aprovada pelo Município de Fortaleza, para a mudança ocorrer. Trâmite Com a audiência, que será realizada no Bloco de Utilidades e Serviços do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), às 9h, a tancagem têm realizada "uma fase essencial do projeto para a obtenção da Licença Prévia (LP) da Semace, que aprovará a localização do empreendimento". "Após a apresentação dos estudos, eles serão submetidos à análise do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) para a autorização e emissão da licença prévia pela Semace", informa a Semace. Capacidade e ampliação O projeto de transferência contará com tanques capazes de armazenar um volume de 230.000 metros cúbicos. "O principal objetivo do empreendimento é o armazenamento e distribuição de produtos derivados de petróleo (Gasolina, diesel S10 e querosene de aviação) e biocombustíveis (biodiesel B100, etanol anidro e hidratado)", acrescenta a Superintendência. A área destinada para a tancagem é de 86.800 metros quadrados (8,68 ha) e está localizado no município de Caucaia (CE), "permitindo que os combustíveis sejam enviados para o terminal por meio dos modais marítimo e rodoviário".