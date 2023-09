Promessas do governo para o Ceará: canal da integração e finalizar Transnordestina

A informação é do líder do governo na Câmara, José Guimarães, que está em Fortaleza para evento da Apex Brasil

O parlamentar participa do encontro Diálogos Exporta Mais Brasil, que encerra a 5ª rodada do programa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

A informação é do líder do governo na Câmara, José Guimarães, em discurso no Palácio da Abolição, do Governo do Estado, em Fortaleza, no Ceará. Ele frisou que as duas construções são para potencializar o desenvolvimento do Ceará.

Das conversas adiantadas com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para obras no Ceará estão a duplicação do Canal da Integração e a finalização da ferrovia Transnordestina .

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, participará do evento, acompanhado do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

Durante o evento, serão discutidos os temas “Oportunidades e Desafios das Exportações e Atração de Investimentos no Ceará” e “Liderança Feminina no Comércio Exterior”.

O momento também contará com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana; dos senadores da República, Cid Gomes e Augusta Brito; do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante; do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara; e do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, entre outros.

O que é a Transnordestina

A CSN e o Governo Federal estão construindo a ferrovia Transnordestina, considerada a maior obra linear em execução no Brasil.

São 1.209 km de extensão em linha principal, passando por 53 municípios. Parte de Eliseu Martins, no Piauí, em direção ao porto do Pecém, no Ceará, passando por Salgueiro, em Pernambuco.

A obra é feita com recursos da CSN, Infra (anteriormente denominada Valec), Finor, BNDES, BNB e Sudene. A ferrovia transportará grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis, minério etc.