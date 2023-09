Ceará tem melhor resultado de programa de exportação

O presidente da Apex, Jorge Vianna, divulgou que o Ceará já teve mais de R$ 2 milhões em negócios, desde está quinta-feira, 28 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"O Ceará apresenta o melhor resultado inicial desse programa (Exporta Mais)." A fala é do presidente da Apex Brasil, Jorge Vianna, em evento de fomento a exportação e investimentos que ocorre nesta manhã, no Palácio da Abolição, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o governador Elmano de Freitas (PT). O Exporta Mais já fez mais de 120 milhões de reais. Desde esta quinta-feira (28), no Ceará, já foram mais de 2 milhões de reais em negócios. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Apex trouxe dez investidores internacionais de oito países diferentes e, neste primeiro momento, o foco é em artesanato, a partir da realização de feira do setor, no Centro de Eventos.