Lula lança Novo PAC com R$ 1,7 trilhão em investimentos; veja ao vivo

Com investimentos previstos para o Ceará, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realiza nesta sexta-feira, 11, o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Rio de Janeiro. Com investimentos previstos para o Ceará, o Novo PAC irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil.

A partir do lançamento do Novo PAC, a previsão é de que os investimentos em infraestrutura sejam triplicados no Brasil. Além de recursos do orçamento da União, o novo PAC contará com recursos de estatais, financiamento de bancos públicos e do setor privado, por meio de concessões e parcerias público-privadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Confira quanto cada estado vai receber para investimentos no Novo PAC

+ Novo PAC prevê investimento de R$ 73,2 bilhões no Ceará; veja obras

Acompanhe ao vivo o lançamento do programa

Eles te ENGANARAM! As piores dicas financeiras dadas por "gurus" dos investimentos