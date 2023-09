Ceará será um dos beneficiados no próximo leilão de energia, diz Alckmin

Vice-presidente também passou responsabilidade de regulamentação do hidrogênio verde para deputados, mas não deu detalhes se texto já foi finalizado pelo Governo Federal

O Ceará será um dos beneficiados no próximo leilão de energia, segundo o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

Ele participa, na manhã desta sexta-feira, 29, no Palácio da Abolição, do encontro Diálogos Exporta Mais Brasil, que encerra a 5ª rodada do programa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).