Leilão de energia movimenta R$ 440 milhões

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

A Enel Ceará contratou mais de 715.972,738 MWh. A energia elétrica contratada será fornecida entre 2023 e 2025 para consumidores do mercado regulado, segmento que atende residências e pequenas empresas

O Governo Federal realizou nesta sexta-feira, 2, dois leilões para garantir parte da demanda de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) prevista para o período de janeiro de 2023 a dezembro de 2025. Com deságio de 28,72% e 12,03%, os certames movimentaram R$ 440,1 milhões.

A eletricidade gerada será distribuída para consumidores do mercado regulado, onde estão as residências e pequenas empresas.

Enel Ceará comprou 715,9 mil MWh

Somente a Enel Ceará contratou mais de 715.972,738 MWh no leilão de energia A-2, cujo suprimento está previsto para ser entregue entre janeiro de 2024 e dezembro de 2025. O número representa 28,3% do volume total de energia contratado no certame, que chegou a 2.526.336 MWh.

Foram comercializados 144 MW médios, com deságio de 12,03%. Delta, Gold, São Roque, Stima e Trinity ganharam a disputa. Essas empresas vão fornecer energia para Enel e para as distribuidoras Celpa (919.763,029 MWh) e Cemar (890.600,233 MWh).

No certame A-1 foram negociados 61 MW médios com deságio de 28,72%. Os contratos preveem a entrega de 1.070.184 MWh para rede no período de janeiro de 2023 a dezembro de 2024.

As empresas vencedoras são Indra Energia, Libertha e Safira, que devem repassar a energia produzida para as distribuidoras Celpa (420.870,605 MWh), Cemar (200.431,145 MWh) e CPFL Jaguari (448.882,250 MWh).





