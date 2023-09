Regras do hidrogênio verde saem nesta quinta para Brasil manter investimentos

Assinatura do Projeto de Lei Combustível do Futuro será às 11h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília (DF)

A regulamentação que vai guiar os investimentos de hidrogênio verde no Brasil vai ser firmada amanhã, quinta-feira, 14 de setembro. A pauta era pleito dos empresários do segmento, que já realizam estudos, inclusive no Ceará, para instalação de empreendimentos no Brasil. Previsão de aportes ultrapassa R$ 100 bilhões.

Após entrevista ao O POVO , o presidente reafirmou o compromisso na sede do Banco do Nordeste (BNB) , destacando que o Brasil quer ocupar papel de liderança nesta nova indústria que se forma. "Com a questão climática, o Brasil tem condições de se transformar no País mais importante do mundo".

Na entrevista exclusiva do começo do mês, Lula destacava que a produção de hidrogênio é uma aposta do governo, dentro da estratégia de promover a transição energética.

O adiantamento desta informação, inclusive, foi feita com exclusividade pelo O POVO , após entrevista com o presidente Lula, no dia 2 de setembro.

A proposta vai além do H2V e dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono. Para o Governo Federal, a iniciativa torna "a legislação brasileira uma das mais modernas do mundo, alinhada às grandes iniciativas globais de descarbonização."

Mas a promessa por parte do Governo Federal e de congressistas de que o marco legal para a produção de hidrogênio verde fosse aprovado até o fim do ano já havia sido realizada.

O Brasil, hoje, já conta com mais de US$ 30 milhões em projetos de hidrogênio de baixa emissão de carbono. O Ceará se coloca como uma liderança, com mais de 30 memorandos de entendimento e três empresas com pré-contratos assinados para instalação de plantas industriais no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

Agora, nos termos da regulamentação, diferentemente do que algumas iniciativas propõem, a expectativa é que seja criada uma agência reguladora com expertise nos combustíveis de transição energética, ao invés de incluir o hidrogênio no escopo da Agência Nacional do Petróleo (ANP).