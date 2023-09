Instituto Atlântico abre nova turma para engenheiros de software

A capacitação será realizada por meio do Atlântico Avanti, unidade de educação especializada, cujo objetivo é qualificar profissionais de TI para trabalhar com tecnologia de ponta.

O Instituto Atlântico, organização de ciência e tecnologia sem fins lucrativos, com foco no fomento da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), está com inscrições abertas para a nova turma de formação avançada para engenheiros DevOps sênior.

Com proposta de personalizar a jornada de formação do aluno, o curso possui professores e monitores com conhecimentos em áreas técnicas e de negócios. Além disso, tem um processo de aprendizagem focado em aplicação prática e uso de cases de mercado.



Conforme o gerente de Inovação e Novos Negócios do Atlântico, Luiz Alves, o desejo é de ir além da simples transmissão do conteúdo técnico.

"Nosso princípio é formar o profissional completo, levando problemas reais para o aluno, com situações semelhantes ao cenário atual que o profissional encontra no dia a dia. Faremos isso através do uso de aulas com sala de aula invertida, em que o conteúdo passa a ser estudado em casa e as atividades, realizadas em sala de aula, tornando o estudante protagonista do seu aprendizado."

Quais são os requisitos do curso?

Para participar, é preciso que o candidato possua nível intermediário de leitura em inglês, além de ter, pelo menos, oito horas por semana disponíveis para aulas simultâneas e momentos de estudo individual.

Outro ponto é que deve ter formação em Ciência da Computação ou áreas relacionadas, experiência de mais de dois anos com deploy de aplicações, e também conhecimento básico de métodos ágeis, como Scrum e de linguagem Python ou SQL.