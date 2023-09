Microsoft e LinkedIn: curso de Inteligência Artificial Generativa

A Microsoft, em colaboração com o LinkedIn, anunciou recentemente o lançamento do "Career Essentials in Generative AI by Microsoft and LinkedIn" (Fundamentos Essenciais de Carreira em Inteligência Artificial (IA) Generativa), programa de aprendizado gratuito disponível no LinkedIn até 2025 que oferece aos profissionais brasileiros uma oportunidade para se aprofundar nas habilidades essenciais dessa tecnologia.

Composto por cinco módulos, o curso visa a endereçar a demanda por profissionais qualificados em tecnologia e em desenvolver habilidades digitais relevantes no mundo de trabalho atual, como o domínio da IA Ao final, os participantes terão acesso a um certificado Career Essentials ao finalizarem o teste de conhecimentos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira sessão do treinamento exige 4 horas de dedicação e conta com cinco cursos: O que é a Inteligência Artificial Generativa?; Inteligência Artificial Generativa: A Evolução da Pesquisa Reflexiva Online, que introduz as diferenças entre mecanismos de busca e mecanismos de raciocínio, enfatizando a aprendizagem de estratégias reflexivas de busca no universo da IA Generativa; Facilitando o Trabalho com o Microsoft Bing Chat, que mostra como a ferramenta pode ser usada para facilitar e automatizar alguns trabalhos, ampliando a produtividade; Ética na Era da Inteligência Artificial Generativa, que traz considerações éticas a serem incorporadas no processo de criação e implantação da IA Generativa com algumas formas de abordar esses desafios e, por fim, o Introdução à Inteligência Artificial, que introduz as principais ferramentas em inteligência artificial de hoje.