Concurso INSS: convocação de mais 250 aprovados é autorizada

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou nesta terça-feira, 19, no Diário Oficial da União, uma portaria que autoriza a convocação de mais 250 aprovados. Estes participaram do último concurso realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em 2022.

À época, o certame oferecia mil vagas, por isso, apenas excedentes aguardam por convocações. Com o aval, a autarquia chegará a 1.250 novos postos preenchidos. Agora, é preciso da autorização presidencial para chamá-los.

As vagas são destinadas para a carreira de técnico do seguro social, de nível médio. Os contratados contam uma remuneração inicial de até R$5.905,79 para jornada de trabalho de 40 horas.