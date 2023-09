Consumidores pretendem adquirir carro de até R$ 100 mil, diz pesquisa

Os dados são da pesquisa "O consumidor e o mercado automotivo", realizada pela OLX por meio do seu braço de análises do segmento Crédito: Marcello Casal Jr./Abr

A busca por automóveis nas faixas entre R$ 50.000 e R$ 99.999 são as mais indicadas pelos consumidores, especialmente para aqueles que pretendem comprar carros (27%), caminhonetes ou picape (35%).

Os valores mais altos, acima de R$ 100 mil são mais indicados pelo público com renda superior à 10 S.M, sendo 44% com esta intenção. Além disso, considerando o tipo, os veículos acima desse valor são indicados também principalmente para os que querem comprar caminhão (65%). É o que diz a pesquisa "O consumidor e o mercado automotivo", realizada pela OLX por meio do seu braço de análises do segmento.

Três quartos dos entrevistados que buscam por seminovos e usados não consideram a ideia de comprar um veículo novo. Aqueles que chegaram a considerar essa opção desistiram principalmente devido ao aumento dos preços dos novos (56%). Isso porque o valor acessível é o principal motivo para os interessados em seminovos ou usados escolherem esse tipo de automóvel. O motivo é indicado principalmente pelo público das gerações mais jovens (Z - 81% e Y - 74%).