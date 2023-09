Justiça decide por cobrança de R$ 20 no Aeroporto de Fortaleza

Cancelas foram instaladas em abril pela Fraport na zona de acesso à área de embarque e desembarque de passageiros Crédito: FCO FONTENELE

A 10ª Vara Federal do Ceará decidiu que a Fraport poderá realizar a cobrança do valor de R$ 20, por cada período de 10 minutos, para veículos que estejam no meio-fio existente na área externa do Aeroporto de Fortaleza. Táxis comuns e motoristas por aplicativo também devem pagar a quantia. Já o acesso de táxis, vans, ônibus e micro-ônibus de turismo credenciados não foi definido na decisão. Além disso, fica estabelecido que é preciso estender a permanência na área de embarque e desembarque de 10 minutos para 30 minutos para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Necessidades Especiais.

Os serviços seriam para a população que apresenta dificuldade de mobilidade, por exemplo, idosos, pessoas carentes e com deficiência ou necessidades especiais, inclusive para o fim de eventual abono

da cobrança ou sua cobrança em condições diferenciadas. Além do mais, a Fraport precisa dar um retorno semestral à população acerca destes valores arrecadados e aplicados na garantia do serviço diferenciado prestado aos usuários com limitação de mobilidade. Outra questão é a necessidade de contabilizar e aferir a arrecadação do preço definido pelo uso excedente do meio-fio.