Convocação: Petrobras chama mais 289 aprovados em concurso de 2021

A Petrobras informou ter iniciado a convocação de mais 289 aprovados que estavam no cadastro de reserva do concurso de nível superior lançado pela companhia em 2021. A previsão é convocar todo o cadastro de reserva até o fim da data de validade do certame, em maio de 2024.

Os convocados são das ênfases Administração, Análise de Sistemas (Engenharia de Software, Infraestrutura e Processos de Negócio), Ciência de Dados, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Processamento e Engenharia de Produção.

