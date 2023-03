Usados: Gol foi o carro mais vendido no Ceará em 2022

O veículo que foi descontinuado pela Volkswagen foi vendido pelo valor médio de E$ 22.504 na OLX e foi o terceiro mais procurado do ano

Já fora de linha neste ano, ao ter sua fabricação descontinuada pela Volkswagen, o Gol foi o carro mais vendido no Ceará em 2022 por meio do site de compras e vendas OLX, com um valor médio de R$ 22.504.

Em seguida aparecem o Palio e o Corolla na segunda e terceira posições do ranking, respectivamente. O Top 10 dos mais vendidos é completado ainda por Onix, Uno, Hilux, Celta, HB20, Classic e Strada.

Já entre os mais procurados pelos usuários da OLX no ano passado, a Hilux lidera, sendo encontrada por um preço médio de R$ 166.675, seguida do Corolla, por cerca de R$ 79.280. Completam a lista do TOP 10 mais procurados: Gol, Palio, Uno, Onix, Celta, Civic, Pajero e Strada.

Segundo o vice-presidente de autos e comercial da OLX, Flávio Passos, a OLX oferece uma grande gama de opções de veículos e soluções para compra e venda, de forma rápida, segura e democrática. "Os carros populares são os campeões de venda em nossa plataforma, reforçando o apetite que o mercado tem por esse tipo de veículo”, disse.

