Elmano sanciona política de Hidrogênio Verde e da renda do sol

As duas leis estaduais visam impulsionar setor produtivo no Ceará

"Quero agradecer aos deputados e deputadas por terem votado e aperfeiçoado as matérias enviadas, todas elas importantes para o povo cearense e para o desenvolvimento do nosso estado. Por isso, elas estão sancionadas a partir de agora."

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sancionou duas leis estaduais importantes para o Estado: uma sobre a política do Hidrogênio Verde e outra em relação à renda do sol, que pretende reduzir a pobreza entre as famílias mais vulneráveis por meio da geração de energia solar .

Hidrogênio Verde

Uma das sanções foi a criação de uma governança para a política estadual de Hidrogênio Verde no Ceará.

“Esta política vai ter a participação do Governo do Ceará, da sociedade civil, de empresas interessadas em investir no setor, para que nós possamos criar um ambiente favorável para a produção de energia limpa no nosso estado beneficiando grandes e pequenos produtores”, disse o governador.

Na ocasião, ele também comemorou a aprovação do financiamento de US$ 90 milhões para a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A).

O dinheiro será usado nas obras de infraestrutura para receber o Hub de Hidrogênio Verde (H2V). O acordo firmado junto ao Banco Mundial (Bird) prevê contrapartida de US$ 10 milhões pelo complexo portuário cearense.

Elmano também reforçou a importância do investimento para “deixar o Porto do Pecém mais moderno com a capacidade de receber uma ampliação de berço e com uma área muito ampla e preparada para as empresas que pretendem se instalar por lá e investir em uma área fundamental para o desenvolvimento do Ceará. Esta lei sancionada agora cria uma governança para que tudo isso aconteça”.