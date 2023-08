Em um ano, energia solar ficou 21% mais barata no Ceará

Esta comparação é com o igual período do ano passado, que saiu de R$ 4,02 por Wp para R$ 3,72

Porém, mesmo com a queda, o Ceará ainda possui um preço maior do que a média nacional, de R$ 3,63 por Wp.

Os dados são do levantamento da Radar Solfácil, o qual avalia o comportamento do consumidor e performance dos sistemas de energia solar no Brasil.

O preço médio do watt-pico (Wp) para sistemas de energia solar no Ceará registrou uma queda de 21,4% neste segundo trimestre de 2023. Esta comparação é com o igual período do ano passado, que saiu de R$ 4,02 por Wp para R$ 3,72.

De acordo com o estudo, apesar dos preços estarem acima da média, as condições geográficas tornam o Nordeste uma das regiões mais vantajosas para se investir em energia solar. Além disso, a marca mais utilizada na região é a Growatt, com 33% do total.



Cenário nacional

No Brasil inteiro, todos os países, menos o Amapá, apresentaram queda no preço da energia solar em relação ao trimestre anterior. Este cenário foi impulsionado, principalmente, por fatores como a redução do valor do dólar e do polissilício no mercado internacional.

O polissilício é o material utilizado como matéria-prima para a construção de painéis solares fotovoltaicos.

Já quando se leva em consideração as outras regiões, a Centro-Oeste tornou-se a mais barata do Brasil, com R$ 3,45 por Wp.

O Sudeste, por outro lado, passou a região Sul e tornou-se o segunda com menor preço por Wp do Brasil, com média de R$ 3,60.