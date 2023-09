Poupança perde R$ 10,074 bi em agosto e acumula saldo negativo de R$ 80,293 bi em 2023, diz BC

A caderneta de poupança registrou nova saída líquida de recursos em agosto. Dados divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo Banco Central (BC) mostram que as retiradas superaram as aplicações em R$ 10,074 bilhões no mês passado. Em julho, houve saques líquidos de R$ 3,581 bilhões e, em agosto de 2022, o saldo foi negativo em R$ 22,015 bilhões - o pior resultado da série histórica.

O resultado de agosto deveria ter sido publicado na quarta-feira, 6, às 15 horas, mas devido à operação-padrão dos servidores e ao feriado de 7 de setembro, o BC adiou a divulgação para a sexta-feira.

No mês passado, foram aplicados na poupança R$ 321,605 bilhões, enquanto R$ 331,680 bilhões foram sacados pelos brasileiros.