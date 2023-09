Acordo para livre trânsito de veículos entre Brasil e Peru é sancionado

O Governo Federal publicou, nesta sexta-feira, 8, no Diário Oficial da União (DOU), um decreto autorizando o texto do acordo entre o Brasil e o Peru para facilitação do trânsito de veículos de uso particular.

O texto foi assinado em Lima em 2009, e permite que veículos particulares de propriedade dos cidadãos brasileiros e peruanos, ou de estrangeiros legalmente residentes em um dos dois países, possam ingressar e transitar livremente nos dois territórios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para isso, os condutores precisam apresentar apenas documentos de identificação, de habilitação e de propriedade do veículo, sem a necessidade de pagamento de impostos alfandegários.