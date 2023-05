Complexo do Pecém aprova dois novos diretores; conheça

O Complexo do Pecém agora tem dois novos diretores. O Conselho de Administração aprovou Roberto de Castro para a Diretoria de Operações e André Magalhães para a Diretoria Comercial.

Com a ascensão aos cargos, eles substituem Waldir Sampaio nas Operações e Duna Uribe no Comercial.

Agora, Waldir Sampaio passa a ser assessor executivo da Vice-presidência de Operações e Duna Uribe retorna ao Porto de Roterdã, nos Países baixos (Holanda).

Conheça os novos diretores do Complexo do Pecém

Roberto de Castro é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com MBA em Gestão Portuária e Negócios Internacionais pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada (INBEC) em andamento.

No Complexo, já foi diretor de Governança da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) Ceará, de 2019 a 2023; diretor comercial da ZPE, de 2015 a 2019; e assessor de Relações Institucionais da Cetip S/A.

Além disso, já foi assessor de Relações Institucionais da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg), junto aos Detrans CE/PI/MA/PA; além de ter experiência no setor público e privado.

“Assumo este novo desafio no Complexo do Pecém com o compromisso de dar continuidade aos projetos que vêm sendo realizados, ao longo dos anos, pela Diretoria de Operações. É um setor fundamental para o bom desenvolvimento do porto, então vamos trabalhar com foco em resultados de excelência e, consequentemente, em garantir a satisfação de nossos clientes”, destaca em comunicado.

Já André Magalhães, que assumiu a diretoria Comercial, é formado em Ciências Náuticas pela Escola de Oficiais da Marinha Mercante do Rio de Janeiro.

Em sua trajetória apresenta experiência como diretor Comercial do Complexo Portuário Imetame Aracruz. Atua há mais de 20 anos nos setores de navegação e portos no Brasil e no Exterior.

Também já passou por empresas como Hamburg Sud e APM Terminals Pecém. Além da formação marítima acadêmica, possui MBA em Gestão Internacional, pelo Centenary College de New Jersey, e MBA com ênfase em Estratégia, pela COPPEAD/FA7.

“Retornar ao Complexo do Pecém, agora como diretor Comercial, é uma alegria pra mim. Daremos continuidade ao bom trabalho que tem sido feito, focaremos na ampliação dos novos negócios, nos diversos setores que o Complexo atua, especialmente no desenvolvimento da cadeia de produção do hidrogênio verde”, afirma André.

