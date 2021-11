Complexo do Pecém terá duas novas térmicas para suprir crise energética

O Ceará terá duas novas térmicas a gás natural no Complexo do Pecém, de 2 gigawatts (GW) cada. A informação é do Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior.

Sobre o assunto Contratos de hidrogênio verde já contemplam 52% do novo setor da Zona de Exportação no Ceará

Centro de Distribuição de 131 mil m² negocia para se instalar no Ceará

Para se ter ideia, 1GW é capaz de abastecer 500 mil residências e atender o consumo de 2 milhões de brasileiros. Maia frisa que as térmicas vão participar do leilão de energia do Governo Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o secretário, haverá, além da renovação da térmica da Enel, a chegada de mais duas. Serão das empresas Porto100 e Positivo.

Os novos equipamentos estão no contexto da demanda de térmicas autorizadas por conta da crise energética brasileira, a maior em mais de 90 anos, por conta da escassez hídrica.

Sobre o assunto Ante crise energética, Ceará negocia terminal de regaseificação de "gigante mundial" no Pecém, diz secretário

As informações foram reveladas pelo gestor durante inauguração do setor 2 da Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) no Complexo do Pecém, nesta terça-feira, 16.

Com informações do jornalista Armando de Oliveira Lima







Tags