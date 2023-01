Ceará deseja acelerar obras da Transnordestina

Governador Elmano de Freitas (PT) participou de reunião com o presidente da Transnordestina para avançar com a infraestrutura da ferrovia na Região Nordeste do País

O governador Elmano de Freitas (PT) divulgou em suas redes sociais a reunião que teve nesta terça-feira com o presidente da Transnordestina, Tufi Daher Filho, para tratar de assuntos relacionados às obras da ferrovia que pretende ligar o Porto de Pecém, no Ceará, ao Porto de Suape, em Pernambuco, além do cerrado do Piauí, no município de Eliseu Martin.

Também estiveram presentes na reunião o secretário da Infraestrutura do Ceará, Antônio Nei, o presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueiredo, e do Metrofor, Plínio Saboya.

Nas redes o governador cearense disse "A ferrovia Transnordestina é uma obra fundamental para o desenvolvimento da Região Nordeste. Para saber como está o andamento e de que forma podemos contribuir para acelerar a obra, estive reunido hoje com o presidente da Transnordestina, Tufi Daher Filho".



A ferrovia Transnordestina é uma obra fundamental para o desenvolvimento da Região Nordeste. Para saber como está o andamento e de que forma podemos contribuir para acelerar a obra, estive reunido hoje com o presidente da Transnordestina, Tufi Daher Filho. pic.twitter.com/KAtqPwuwvo — Elmano de Freitas (@elmanooficial) January 25, 2023

Prioridade

Em entrevista ao O POVO, após eleitor, em novembro, o governador eleito Elmano revelou que o presidente eleito Luiz Inácio da Silva (PT) pediu a ele e ao senador eleito Camilo Santana (PT) que indicassem novas grandes obras de infraestrutura para investir no Ceará.

Elmano afirmou que pretendia ouvir a sociedade cearense e o setor empresarial sobre o que desejam. Porém, já possui algumas ideias em mente, entre elas a Transnordestina e uma estrada duplicada que cortaria o Ceará de norte a sul. Poderia ser uma duplicação da BR-116 e passando pela Estrada do Algodão até o Cariri.

“Isso ficaria meio que ao lado da Transnordestina e nos permitiria discutir porto seco, que pode estar no Cariri e na região do Sertão Central. Com isso, dá para aproveitar nossa Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e, assim, facilitar um projeto de atração de empresas para criar emprego para o nosso povo”, completou.

