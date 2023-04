Projeto encaminha 20 mil trabalhadores anualmente ao Complexo do Pecém

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém recebe, anualmente, 20 mil trabalhadores do entorno formados pelo Projeto Aproximar, que contribui com cursos para capacitar pessoas e facilitar o acesso da população local às oportunidades de trabalho no conglomerado.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 17, por Eduardo Amaral, presidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) e CFO da Cimento Apodi, em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN.

Ele disse ainda que cerca de 60% desses trabalhadores contratados pelo complexo são de pessoas da região, como São Gonçalo do Amarante, Caucaia e outros municípios próximos.



"Hoje nós temos um índice de empregabilidade do entorno em torno de 60% da mão de obra contratada, mas a gente encaminha 80%. Essas 20% acabam migrando para Fortaleza, mas a gente tem aí esse acompanhamento para apoiar esse desenvolvimento necessário para as empresas instaladas no Complexo do Pecém", disse.

Eduardo foi recém reeleito para presidir a associação por mais dois anos, e citou que na sua primeira gestão trabalhou fortemente no treinamento de mão de obra do projeto, feito para estreitar laços entre o trabalhador e as empresas.

Hidrogênio Verde

O presidente da Aecipp falou também sobre a produção de hidrogênio verde no complexo, impulsionado pela primeira molécula produzida, em dezembro de 2022. Ele disse que essa produção ainda tem o caráter experimental e de desenvolvimento, não estando em escala industrial ainda.

"O hidrogênio verde em escala tem alguns desafios que ainda precisam ser vividos. Tem muito desenvolvimento no sentido de logística, de uso, então esse e os próximos anos serão fundamentais para esses avanços para transformar o hidrogênio verde numa realidade", explicou.

Questionado sobre a visita do Elmano à China e a possibilidade de novas parcerias para o Pecém, Eduardo citou que espera que sim, e que já há um investimento de 26 bilhões de dólares para o hidrogênio verde no complexo.

"Hoje, o Pecém é a bola da vez. Ele ganhou um destaque internacional coma questão do hidrogênio, e o mundo inteiro está olhando para o Estado do Ceará com o pensamento de investimento, porque vai suprir o mundo em energia", finalizou.

