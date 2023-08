Voo Cabo Verde-Fortaleza é confirmado e traz nova ligação para Lisboa e Paris

Cabo Verde Airlines deve anunciar data do reinício da rota em breve Crédito: Cabo Verde Airlines/Divulgação

A Cabo Verde Airlines, também conhecida como Transportes Aéreos Cabo Verde (TACV), vai retomar as operações em Fortaleza ainda neste ano. A informação foi divulgada pelo governo cabo-verdiano nas redes sociais, que além da capital cearense, divulgou o reinício da rota para Paris e Boston. O país africano tem localização estratégica e vai trazer novas possibilidades de voos da cidade para o continente africano e europeu, já que o conjunto de ilhas fica mais ou menos na metade do caminho para o Velho Continente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O trecho entre a capital cearense e a Ilha do Sal, principal aeroporto do país, dura cerca de 3 horas e meia, e com a retomada, poderão ser adquiridos voos para Lisboa e Paris com conexão no arquipélago. A retomada já havia sido informada pelo pelo primeiro-ministro do país, Ulisses Correia e Silva, em debate na Assembleia Nacional, no dia 14 de julho.

Ulisses destacou o processo de recuperação da empresa após o período de pandemia da Covid-19, e aguardava a chegada de uma nova aeronave para ligar Cabo Verde a esses três destinos que haviam sido interrompidos. "A TACV faz voos hoje regulares para Portugal e, brevemente, em uma questão de dias, virá um Boeing 737 Max 8 para fazer ligações para Paris, Boston e Fortaleza”, disse o primeiro-ministro.

As negociações para o retorno da Cabo Verde Airlines ao Brasil A empresa também já havia declarado em maio que pretendia voltar a voar no Brasil até o fim de 2023 e que Fortaleza estaria entre os destinos preferenciais para voltar ao País. "Informamos que a TACV está a fazer todos os esforços para retomar as ligações para o Brasil ainda este ano. Realmente Fortaleza é um dos nossos destinos preferenciais, porém ainda não temos informações concretas se iniciaremos para Fortaleza ou outro destino", diz a nota da companhia. No dia 2 de maio, o embaixador do Brasil em Cabo Verde, Colbert Soares Pinto, havia informado à Agência Inforpress que há um indicador positivo para o retorno da TACV ao Brasil, já que a companhia adquiriu uma nova aeronave, que vai possibilitar com que ela atenda novos destinos.